FW Dresden: Straßenbahnen gleisen nach Verkehrsunfall aus

Dresden (ots)

27. September 2024; seit 19:24 Uhr

Albertplatz, Innere Neustadt

Zwei Stadtbahnwagen der Linie 7 vom Typ NGT 12 und NGT 8 DD sind am heutigen Abend aus noch zu ermittelnder Ursache zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. An beiden Straßenbahnen entstand Sachschaden und sie entgleisten infolge des Unfalls. Spezialisten für Straßenbahnhilfeleistung der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Striesen setzten zunächst die beiden Drehgestelle des Wagenteils 5 des NGT 8 DD wieder ins Gleis. Dazu wurde das Fahrzeug angehoben und mithilfe der Seilwinde des Gerätewagen-Logistik ins Gleis gezogen. Das Fahrzeug konnte bereits den Dresdner Verkehrsbetrieben übergeben werden. Aktuell arbeiten die Einsatzkräfte daran, auch die beiden Drehgestelle des Wagenteils 1 des NGT 12 wieder ins Gleis zu setzen. Diese Aufgabe gestaltet sich aufgrund Z-Stellung des Fahrzeugs auf der Fahrbahn komplexer. Mithilfe hydraulischer Heber und einer Verschiebebrücke wird auch dieses Wagenteil zurück ins Gleis gebracht. Die Arbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Während der Einsatzmaßnahmen kommt es im Bereich des Albertplatzes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz sind 20 Kräfte der Berufsfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell