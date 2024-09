Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand bei einem KFZ-Handel

Dresden (ots)

19. September 2024; seit 04:43 Uhr

An der Niedermühle, Lockwitz

Aus noch unbekannter Ursache ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand bei einem KFZ-Handel gekommen. Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung sowie deutlichen Feuerschein am Himmel. Vor Ort stelle sich die Lage so dar, dass es im Bereich einer Halle in offener Bauweise brannte. Der Brand war bereits sehr weit fortgeschritten und drohte, auf ein Reifenlager überzugreifen. Die Feuerwehrleute verschafften sich Zutritt zum Grundstück und nahmen sofort mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf. Über das Nachbargrundstück erfolgte ebenfalls ein Löschangriff, um eine Ausbreitung der Flammen auf das Reifenlager zu verhindern. Beide Maßnahmen führten rasch zum Erfolg, so dass der Brand mittlerweile gelöscht werden konnte. Die Rauchentwicklung ist nur noch minimal und die Einsatzmaßnahmen neigen sich dem Ende. Im Bereich der Dohnaer Straße kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz sind 45 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Striesen, der Rettungswache Reick, der B-Dienst, der U-Dienst sowie der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

