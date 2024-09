Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen

Dresden (ots)

10. September 2024; 14:38 - 16:15

An der Priessnitzaue, Weißig

Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr Dresden zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren: ein Skoda, ein VW sowie ein Kleinbus des Malteser Hilfsdienstes, der zum Transport von Menschen mit geistiger Behinderung diente. Im Kleinbus befanden sich fünf Fahrgäste. Der VW war zum Zeitpunkt des Unfalls unbesetzt. Die zuerst eintreffende Stadtteilfeuerwehr sicherte umgehend die Unfallstelle und die beteiligten Fahrzeuge und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Die medizinische Erstversorgung und Sichtung der insgesamt neun betroffenen Personen erfolgte durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes. Dabei wurde ein Bus der Linie 61 der Dresdner Verkehrsbetriebe, der zufällig in der Nähe war, genutzt, um die Patienten vorübergehend unterzubringen. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des erheblichen Sachschadens, der Unfallmechanik und der Tatsache, dass die Insassen des Kleinbusses nicht in der Lage waren, sich verständlich zu äußern, entschied der Notarzt, dass auch die weiteren sechs Personen zur Untersuchung in Dresdner Krankenhäuser transportiert werden sollten. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße vollständig gesperrt, was auch den öffentlichen Nahverkehr betraf. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswachen Gönnsdorf und Neustadt sowie der Stadtteilfeuerwehr Weißig im Einsatz. Der Einsatz wurde vom B-Dienst und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst koordiniert.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell