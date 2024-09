Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brandserie von Müllcontainern in der Südvorstadt & Einsatzübung im Tunnel der BAB 17

Dresden (ots)

28. September 2024; 18:45 - 00:00 Uhr

Südvorstadt

Die Feuerwehr Dresden wurde innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Bränden an Müllcontainern alarmiert. Die Brandserie begann gegen 18:45 Uhr, als auf dem Zelleschen Weg mehrere Müllcontainer in einer Feuerwehrzufahrt in Flammen standen. Um 20:11 Uhr wurde ein weiterer brennender Müllcontainer in der Haeckelstraße gemeldet, gefolgt von einem Brand auf der Helmholtzstraße in der Nähe des Königsbaus der Technischen Universität um 20:27 Uhr. Die Einsätze setzten sich um 21:07 Uhr mit einem brennenden Müllcontainer auf der Hohen Straße fort. Um 21:48 Uhr brannte eine mobile Toilette auf der Bayreuther Straße, die von der Polizei noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden konnte. Um 22:04 Uhr führte ein brennender Müllcontainer vor dem Hörsaalzentrum dazu, dass Brandrauch ins Gebäude zog und die automatische Brandmeldeanlage auslöste. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Kurz danach, um 22:32 Uhr, löschten sie einen brennenden Papiercontainer auf der Altenzeller Straße. Der nächste Einsatz folgte um 22:56 Uhr auf der Eisenstuckstraße, wo zwei Papierecyclingcontainer brannten. Um 23:08 Uhr wurde ein Sonnenschirm auf der Hettnerstraße in der Nähe des Gerhart-Potthoff-Baus der TU Dresden in Brand gesetzt. Den Abschluss der Brandserie bildete um 23:39 Uhr ein Einsatz auf der Helmholtzstraße, wo die Feuerwehr zwei weitere brennende Müllcontainer in der Nähe des Görges-Baus der TU Dresden löschte. Bei den Bränden wurden keine Personen verletzt. Durch das schnellen Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude und Fahrzeuge verhindert werden. Die Brandbekämpfung erfolgte mit mehreren Strahlrohren sowie Wasser und Schaum. Im Einsatz waren mehrere Löschfahrzeuge der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Löbtau und Altstadt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einsatzübung im Tunnel Coschütz auf der BAB 17

29. September 2024; 06:00 - 12:00

BAB 17

Am 29.09.2024 führt die Feuerwehr Dresden in Zusammenarbeit mit der Autobahn GmbH des Bundes und weiteren Partnern von 6:00 bis ca. 12:00 Uhr eine groß angelegte Einsatzübung im Bereich des Autobahntunnels Coschütz auf der BAB 17 in Fahrtrichtung Prag-Dresden durch. Ziel der Übung ist es, die vorgesehenen Einsatzpläne praxisnah zu erproben sowie die reibungslose Zusammenarbeit der beteiligten Organisationseinheiten zu trainieren. Das Übungsszenario simuliert einen schweren Verkehrsunfall im Tunnel Coschütz zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem mehrere Personen verletzt werden. Um den Grundschutz in der Stadt während der Übung sicherzustellen, werden die Wachen Löbtau und Altstadt durch Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehren verstärkt. Insgesamt nehmen etwa 100 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie der Autobahn GmbH an der Übung teil. Für die Dauer der Übung wird die Autobahn BAB 17 im Bereich der Tunnel Coschütz und Dölzschen in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

