Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Jugendliche versuchen Zigarettenautomat aufzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, alarmierte eine Anwohnerin der Pontoiser Straße in Böblingen die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass mehrere Personen versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Während sich zwei der unbekannten Täter direkt an dem Automaten zu schaffen machten, schienen mindestens zwei weitere Schmiere zu stehen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren den Tatort hierauf an. Währenddessen ergriffen vermutlich vier jugendliche Täter die Flucht in Richtung der Straßburger Straße. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein tatverdächtiger 16 Jahre alter Jugendlicher vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Zigarettenautomat, der lediglich beschädigt, aber nicht aufgebrochen wurde, entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell