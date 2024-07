Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Jägerhofallee

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (21.07.2024) zwischen 16.30 und 16.35 Uhr in der Jägerhofallee in Ludwigsburg ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, gegen die Front eines Mazda, der kurz nach dem Kreuzungsbereich mit Hindenburgstraße abgestellt war. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt jedoch ohne sich um den Sachschaden zu kümmern fort. Möglicherweise war das Verursacherfahrzeug mit einer Anhängerkupplung ausgestattet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

