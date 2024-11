Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15.11.2024 - 16.11.2024) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ohrser Straße. Unbekannte Täter versuchten, eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Der Hausbesitzer entdeckte am Samstagvormittag Hebelspuren an der Tür. An der Tür entstand leichter Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag Beobachtungen im Bereich der Ohrser Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell