POL-FR: Freiburg: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch, 15.05.2024, in ein Einfamilienhaus in der Straße Mühlematten in Umkirch eingebrochen. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen 8 und 20 Uhr. Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Täter die Scheibe einer Terrassentür ein, im Inneren der Wohnung wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. ...

