Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zeugen nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gesucht

Fröndenberg (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Fröndenberg Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (04.10.2024), 08.00 Uhr bis Montag (07.10.2024), 08.00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bergstraße eingedrungen.

Entwendet wurden Schmuck und Bargeld.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, gibt es bitte an die Polizei in Unna weiter: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell