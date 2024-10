Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch in der Hans-Böckler-Straße - Zeugen gesucht

Bergkamem (ots)

Am Samstag (05.10.2024) im Zeitraum von etwa 17:15 bis 20:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter über den rückwärtigen Garten und einen Balkon in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Hans-Böckler-Straße ein und entwendeten unter anderem Schmuck. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

