Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads gesucht

Werne (ots)

Am Samstag (05.10.2024) wurde an der Wichernstraße in Werne ein schwarzes Mountainbike der Marke "Cube" aufgefunden und sichergestellt. Es handelt sich um ein Modell LTD, Limited Race. Bislang wurde noch keine entsprechende Anzeige bezüglich eines Diebstahls erstattet.

Besonderheiten des Mountainbikes sind: schwarzer Rahmen mit gelben Zierstreifen, DEORE XT Kettenschaltung; ROCK-SHOX Federgabel; Nummernschloss am Lenker.

Der Eigentümer das Fahrrads wird gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 zu melden. Gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell