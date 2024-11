POL-LIP: Lage. Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt.

Lippe (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags (17.11.2024) wurde ein 59-jähriger Mann gegen 03:20 Uhr in der Waldstraße Opfer eines Raubüberfalls. Zwei unbekannte Täter griffen den Mann auf seinem Heimweg an und entwendeten sein Portemonnaie. Der Bad Salzufler wurde von den Tätern zu Fall gebracht und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute in ein ...

mehr