Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Ford Ranger aufgebrochen + Büros in Lollar durchwühlt +

Gießen (ots)

--

Linden - Großen-Linden: Ford Ranger aufgebrochen -

Unbekannte Diebe hatte es am Donnerstagnachmittag auf Beute aus einem grauen Ford Ranger abgesehen. Der Pick-Up parkte zwischen 14.30 Uhr und 16.20 Uhr in der Straße "Oberhof" - in Höhe der Hausnummer 26. Die Täter schlugen die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges ein und suchten nach Wertsachen. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Eine neue Scheibe wird rund 400 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Lollar: Büros durchwühlt -

In der Straße "Auweg" rückten die Büros eines metallverarbeitenden Betriebes in den Fokus unbekannter Einbrecher. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten die Täter ein Fenster auf der Rückseite des Betriebes auf und stiegen ein. In einem Büro fiel ihnen eine geringe Menge an Bargeld in die Hände. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 300 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006 - 6555 bei der Kriminalpolizei in Gießen zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell