POL-GI: Wohnungseinbruch + Verhetzende Beleidigung + Parkautomaten aufgebrochen - Festnahme + Mehrere Autos aufgebrochen

Gießen: Wohnungseinbruch

Eine Tasche erbeutete ein Einbrecher heute Morgen aus einer Wohnung in der Bahnhofstraße. Zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr drang er in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses nahe der Alicenstraße ein. Dort klaute er einen schwarzen Lederrucksack mit Inhalt. Er entkam unbemerkt. Zeugen konnten den Einbrecher als mindestens 175 cm groß und mit wuschigen Haaren beschreiben.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Ist der Mann im Umfeld aufgefallen? Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Verhetzende Beleidigung

Gestern gegen 17.20 Uhr kreuzten sich ein 26-jähriger Fahrradfahrer und ein 46-jähriger Fußgänger am Berliner Platz. Der 46-Jährige beleidigte daraufhin den Fahrradfahrer, der eine dunkle Hautfarbe hat, mit verhetzenden Lauten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der verhetzenden Beleidigung gegen den 46-jährigen Deutschen.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Parkautomaten aufgebrochen - Festnahme

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei gestern darüber, dass zwei Männer sich an Parkautomaten in der Straße Zu den Mühlen zu schaffen machen. Beamte der Polizeistation Gießen Nord nahmen gegen 0.20 Uhr im Rahmen der Fahndung im Nahbereich des Tatorts zwei Verdächtige fest, sie hatten entsprechendes Aufbruchwerkzeug dabei. Es handelt sich um einen 25-Jährigen und einen 29-Jährigen, der ältere der beiden führte zudem ein Bärenabwehrspray mit sich. Die Verdächtigen mussten mit zur Dienststelle. Sie mussten die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen und sollen zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Schaden an den Automaten beträgt mehrere Hundert Euro.

Gießen: Mehrere Autos aufgebrochen

Drei Fahrzeuge brachen Unbekannte im Stadtgebiet auf. Im Wartweg schlug ein Dieb zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Seitenscheibe eines Renaults ein. Er klaute einen Rucksack aus dem Auto. Auf dieselbe Art brach ein Unbekannter einen Ford in der Straße Hasenköppel auf. Hier liegt die Tatzeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen. Aus dem Fiesta wurde nichts mitgenommen. Auf dem Uniparkplatz des Philiosophiklums I in der Otto-Behaghel-Straße erbeutete ein Dieb eine Sporttasche aus einem Opel. Auch bei diesem Diebstahl zwischen Dienstagabend und Mittwoch wurde eine Scheibe eingeschlagen.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, rät die Polizei, generell keinerlei Wertgegenstände oder Taschen in Autos aufzubewahren.

Zu allen Fällen suchen die Ermittler Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

