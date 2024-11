Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch + Frau in Bus belästigt + Vollsperrung nach Unfall mit Verletzten + Autoaufbruch

Gießen (ots)

Gießen: Einbruch

Im Nelkenweg schlug gestern ein Einbrecher zu. Zwischen 9.20 Uhr und 18.45 Uhr brach er ein Fenster eines Einfamilienhauses nahe dem Fußweg zur Friedhofsallee auf. Er erbeutete Parfüm und entkam unbemerkt. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Frau in Bus belästigt

Ein 33-Jähriger berührte gestern in einem Stadtbus mindesten eine Frau unsittlich. Zuvor hatte er gegen 11.25 Uhr bereits Passanten am Marktplatz belästigt, Straftaten zu diesem Vorfall wurden der Polizei bislang nicht bekannt. Gegen 13.40 Uhr fiel der somalische Staatsangehörige dann erneut in der Stadtbuslinie 2 in Richtung Bahnhof auf. Er fasste eine 24-Jährige gegen ihren Willen an. Eine Streife der Polizeistation Gießen Süd nahm den Mann fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass weitere Personen von dem Mann belästigt wurden. Sie bitten bislang unbekannte Zeugen des Vorfalls und gegebenenfalls weitere Geschädigte, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Lich/B457: Vollsperrung nach Unfall mit Verletzten

Gestern Morgen kam es auf der Bundesstraße 457 in Höhe Langsdorf zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 6.35 Uhr fuhr 39-Jähriger mit seinem Kia von Hungen in Richtung Lich. Eine VW-Fahrerin bog aus Langsdorf kommend an der Einmündung Hungener Pforte/B457 auf die Bundesstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia. Durch den Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge über die Gegenfahrbahn auf eine Grünfläche. Hierbei wurden sowohl der 39-Jährige als auch die 26-jähriger Fahrerin des Polos verletzt und den jeweiligen Fahrzeugen eingeklemmt. Ersthelfer befreiten den Mann aus seinem Kia, die Feuerwehr musste die Frau aus dem VW befreien. Beide stammen aus dem Landkreis Gießen, sie kamen mit dem Verdacht auf leichte Verletzungen in Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 457 bis 8 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Gießen: Autoaufbruch

Im "Karstadt"-Parkhaus im Reichensand brach ein Unbekannter gestern einen Nissan auf. Er schlug eine Seitenscheibe des braunen Qashqai ein, klaute aber nichts aus dem Auto. Eventuell wurde er bei seiner Tat zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr gestört. Das Fahrzeug parkte auf Ebene 2 des Parkhauses.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen im Parkhaus aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell