POL-OE: Mit Pedelec, Bagger und PKW: Drei Fahrten mit Alkoholverdacht

Lennestadt (ots) - Am Freitag, 18.Oktober, zwischen 20 und 22.35 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufbohren Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Schmallenberger Straße. Das Bohrloch wurde mit schwarzer Sprühkreide übermalt. Nach aktuellem Stand erbeuteten sie 3000 Euro Bargeld. Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Wochenende an der Straße "Anlage 4". Zwischen 17.30 Uhr des 18. und 11.15 ...

