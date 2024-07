Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht in Streit involvierte Fahrgäste

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (31.07.), gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Dr.-Geldmacher-Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung in einem Bus. Die Buslinie 875 hielt gerade an der Haltestelle des Bahnhofes Dormagen, als der Busfahrer und nach ersten Erkenntnissen drei Personen in Streitigkeiten gerieten.

Die drei Fahrgäste waren an der oben genannten Haltestelle zugestiegen, ehe es im Bereich der vorderen Tür zum Streit kam. Die Personen fuhren anschließend mit dem Bus mit.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Fahrgästen, welche an dem Streit beteiligt waren. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell