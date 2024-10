POL-OE: Zwei Einbrüche mit schwarzer Sprühkreide

Kirchhundem (ots) - Zwischen 22 Uhr am Mittwoch, 16.Oktober, und 6 Uhr am 17. Oktober verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände an der Albaumer Straße. Sie entwendeten eine Tonne Kupferdrähte. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell im unteren vierstelligen Eurobereich ein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

