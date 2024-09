Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handfeste Streitigkeit

Meiningen (ots)

Mittwochabend kam es zu einer zunächst verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Alten Henneberger Straße in Meiningen. Dabei wurden zwei Personen im Alter von 19 und 26 Jahren verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ein 29-jähriger Täter flüchtete, konnte jedoch im Nahbereich durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Laut der Aussagen der Geschädigten waren zwei weitere männliche Täter beteiligt, die aktuell noch unbekannt sind. Zeugen, die Hinweise zu den zwei anderen Männern oder der Auseinandersetzung an sich geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0250744/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

