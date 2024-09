Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Aachen und Zollfahndung Essen: - Rekordmenge illegalen Wasserpfeifentabaks sichergestellt - 2 Personen in Haft

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Aachen / Essen / Kreis Düren (ots)

In einer Lagerhalle im Kreis Düren wurde mit 75 Tonnen die bislang größte Menge illegalen Wasserpfeifentabaks in Deutschland sichergestellt. Zwei Verdächtige wurden vor Ort festgenommen.

Bereits am 15.09.2024 wurde in einem Industriekomplex im Kreis Düren in den frühen Morgenstunden eine Alarmmeldung ausgelöst. Eine Streifenbesetzung der Polizei Jülich übernahm den Einsatz und fuhr zu der Halle, wo sie auf zwei männliche Personen trafen. Bei einem Blick in die Lagerhalle stellten die Polizeikräfte eine große Menge unversteuerten Wasserpfeifentabaks fest und nahmen die zwei Männer vorläufig fest.

Umgehend wurde das zuständige Zollfahndungsamt Essen informiert, das den Fall sogleich übernahm und die Staatsanwaltschaft Aachen einschaltete.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Lagerhalle fanden die Zöllnerinnen und Zöllner insgesamt 112 Paletten mit Wasserpfeifentabak vor. Jede Palette enthielt eine unterschiedliche Anzahl und Größe an Kartons mit Wasserpfeifentabak. Nach Zählung und Verwiegung ergab sich eine sichergestellte Gesamtmenge von 75 Tonnen unversteuertem Wasserpfeifentabak. Der Steuerschaden beläuft sich auf ca. 3,37 Millionen Euro.

Die beiden festgenommenen Süd-Ost-Europäer wurden am 16.09.24 dem Amtsgericht Aachen vorgeführt, welches Untersuchungshaft für beide Personen anordnete.

Unterstützt wurde die Zollfahnderinnen und Zollfahnder durch Kräfte des Hauptzollamtes Krefeld und der Kreispolizeibehörde Düren.

Die Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Köln, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aachen, weiter.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell