Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 23.08.2024 gegen 22:30 Uhr befuhr ein Linienbus des Schienenersatzverkehrs (Buslinie S71) den Vitrolles-Ring in Fahrtrichtung B 486 (Rüsselsheimer Straße). Kurz nach dem Ortsausgangsschild kam es vermutlich zu einem Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und einem Fahrzeug aus dem Begegnungsverkehr. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, weswegen die Polizei nun wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Linienbus wurde an der linken Fahrzeugseite am hinteren Radkasten beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zur Identität des Fahrers oder dem unbekannten Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Mörfelden-Walldorf in Verbindung zu setzten.

