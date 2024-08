Reinheim (ots) - Zwischen Montag (19.08.), 19:00 Uhr und Samstag (24.08.), 12:30 Uhr wurde in der Straße Am Gockert ein geparkter silberfarbener Ford Transit durch ein bislang unbekannte Fahrzeug am Heck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Bei seiner Rückkehr zum ...

mehr