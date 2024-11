POL-GI: Bei Raub verletzt - Zeugensuche + Zeugen nach Raub gesucht + Geschlagen und getreten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Fernwald: Bei Raub verletzt - Zeugensuche

Zeugen zu einem Vorfall in Albach suchen Ermittler der Kriminalpolizei. Gestern gegen 21 Uhr lief eine Frau einen Fußweg zwischen den Straßen Im Senser und Graudornstraße entlang. Ihren Angaben zufolge griff sie ein Unbekannter an und raubte Bargeld, dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter soll 160-170 cm groß sein. Er trug eine schwarze Kappe, eine dunkle Jacke und hatte einen kurzen Bart.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer hat die Frau, die komplett weiße Kleidung trug, vor 21.05 Uhr im Bereich des Tatorts gesehen? Wer kann Hinweise zum unbekannten Mann geben?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Zeugen nach Raub gesucht

Am Kirchenplatz kam es am frühen Sonntag (3.11.) zu einem Raub, bei dem ein 24-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Mann wurde seinen Angaben nach von drei Unbekannten gegen 4.50 Uhr geschlagen und getreten, einer davon soll mit einem länglichen Gegenstand auf ein Bein des Opfers eingeschlagen haben. Neben einem Handy raubten die Unbekannten eine Geldbörse. Die Unbekannten rannten in Richtung der Walltorstraße davon. Einer der Unbekannten war etwa 30 Jahre alt und 160-165 cm groß. Er hatte einen Vollbart, schwarze Haare und sprach arabisch als auch etwas deutsch. Er trug einen schwarz-weißen Schal um den Kopf. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Der zweite Räuber war etwa 33 Jahre alt, sprach arabisch und war etwa 180-185 cm groß. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Zum dritten Unbekannten liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Flüchtigen machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Geschlagen und getreten

Ein 44-Jähriger beleidigte gestern eine Gruppe von Jugendlichen verbal auf sexueller Grundlage. Ein aufmerksamer Passant bekam den Vorfall gegen 14.10 Uhr im Bereich der Wartehäuschen an der Bushaltestelle Berliner Platz mit. Er sprach den 44-Jährigen an und und unterstützte die Jugendlichen. Daraufhin griff ihn der 44-Jährige unvermittelt an. Er stieß ihn mit dem Knie und riss den Passanten zu Boden. Dort trat er auf ihn ein. Der Passant wurde leicht verletzt. Der Angreifer, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schlug sich im Anschluss selbst den Kopf an einer Glasscheibe auf. Polizeibeamte nahmen ihn in Gewahrsam. Nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst brachten sie ihn in eine psychiatrische Klinik.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

