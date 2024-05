POL-NE: Dank aufmerksamer Zeugen - Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Grevenbroich (ots) - Nach einem Auffahrunfall an der Kreuzung Landstraße 361 / Landstraße 201 am Montagabend (20.05.), gegen 22:15 Uhr, suchen Ermittler nun den Fahrer eines weißen Personenwagens mit der Aufschrift "Veritas". Der unbekannte Fahrzeugführer war auf den Wagen einer Dormagenerin aufgefahren, als die Frau an der Kreuzung verkehrsbedingt warten musste, um in Richtung Holzheim abzubiegen. Nachdem die Frau im ...

mehr