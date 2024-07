Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bargen, Lkrs Konstanz) Radfahrer von der Straße geschubst und anschließend geflüchtet

Bargen (ots)

Zu einem folgeschweren Vorfall im Straßenverkehr kam es am Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, in 78234 Bargen, L225, Bargener Straße in Fahrtrichtung L191. Zwischen einem 33-jährigen Rennrad-Fahrer und einem 50-jährigen Krad-Lenker kam es auf der Strecke von Mauenheim in Richtung Bargen auf Grund unterschiedlicher Fahrverhalten zu einem Streit, in dessen Verlauf der Radfahrer wohl vom Krad-Lenker abgedrängt worden sein soll. Nach verbalen aggressiven Attacken flüchtete der Radfahrer weiter in oben angeführter Fahrtrichtung. Der Radfahrer wurde jedoch durch den Harley-Davidson-Fahrer eingeholt und nun durch Fußtritte des Krad-Lenkers am Fahrrad und Bein getroffen. Aus diesem Grund verlor der Radler das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der 50-jährige fuhr im Anschluss einfach weiter. Auf Grund des Vorfalls muss sich der Motorradfahrer nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, als auch wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallfort verantworten. Der Beschuldigte wurde durch die Polizei angetroffen. Hier wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Krad und die Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Das Krad wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt, die Fahrerlaubnis durch die Polizei eingezogen. Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben mögen sich beim Polizeirevier Singen, unter 07731 888-0, melden.

