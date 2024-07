Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkrs Rottweil) Seat angefahren und abgehauen (27.07.2024)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zu einem Unfall kam es am Samstag (27.07.2024), zwischen 18:15 Uhr und 19:20 Uhr, auf einem Parkplatz eines Warendepots in der Straße "Steinhäuslebühl" in Zimmern ob Rottweil. Die Fahrzeughalterin parkierte ihren unbeschädigten Seat Leon auf dem Firmengelände. Als sie vom Einkauf zurück kam stellte sie eine Beschädigung hinten rechtsseitig fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder eine Nachricht zu hinterlassen. Der Gesamtsachschaden am Pkw Leon beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können mögen sich beim Polizeirevier Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell