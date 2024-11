Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mit Messer Geld erpresst + Feuer an Halfpipe + Straftat statt Halloweenstreich

Gießen (ots)

Gießen: Mit Messer Geld erpresst

Gestern Morgen gegen 6.50 Uhr setzte sich ein 27-jähriger Mann auf eine Parkbank einer Grünanlage in der Marburger Straße, in Höhe des Wellersburgrings. Unvermittelt sei ein Mann an ihn herangetreten und habe ihn gepackt. Dann hielt er ihm ein Cuttermesser an den Hals. Der Unbekannte forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 27-Jährige händigte seine Geldbörse aus, der Kriminelle flüchtete mit seiner Beute in Richtung des Gewerbegebiets. Das Opfer blieb körperlich unverletzt. Der Täter mit sportlicher Figur wurde 30-35 Jahre alt und etwa 180-185 cm groß geschätzt. Er hatte eine sehr dunkle Hautfarbe, kurzes, schwarzes, krauses Haar, eine breite Nase und eine sehr tiefe Stimme. Er hatte auffällig dreckige Fingernägel und trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und rot-weiße Turnschuhe.

Die Polizei bittet um Unterstützung: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Flüchtigen machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Buseck: Feuer an Halfpipe

Gestern gegen 21 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Brand in Großen-Buseck. Ein Unbekannter hatte vermutlich zuerst einen Holztisch samt Sitzfläche in Brand gesetzt. Im Verlauf griff das Feuer auf eine dortige Halfpipe des Skateparks In den Rechtenwiesen über. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise auf den Verursacher des Feuers geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Straftat statt Halloweenstreich

Deutlich überschritten haben Unbekannte die Grenze zwischen einem harmlosen Halloweenstreich und einer Straftat. Gestern zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr warfen sie in der Hauptstraße in Holzheim Böller durch ein offenstehendes Fenster eines Einfamilienhauses. Der Böller explodierte im Inneren des Hauses, dadurch wurde ein Sofa und eine Decke beschädigt. Ein Feuer brach glücklicherweise nicht aus. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell