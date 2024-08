FW Menden: An diesem Wochenende: Zwei Tage Feuerwehrfestival in Bösperde

Freiwillige Feuerwehr Menden

Dieses Wochenende steht das Dorf Bösperde in Menden (Sauerland) ganz im Zeichen der Feuerwehr: Am 3. und 4. August laden die Löschgruppen zu ihrem jährlichen Feuerwehrfest an der Holzener Dorfstraße ein. Während der Sonntag ganz im Zeichen der Familien steht, sollen am Samstagabend - nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr - erneut zwei Bands auf zwei Bühnen für einen stimmungsvollen Abend sorgen.

"Im vergangenen Jahr hat uns das Wetter einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht - und trotzdem waren wir begeistert von der Besucheranzahl", erinnert sich der stellvertretende Löschgruppenführer Lukas Weber. "Das Bösperder Fest - inzwischen auch überregional als Feuerwehrfestival bekannt - ist seit vielen Jahren ein Magnet für große und kleine Besucher. Worauf wir besonders stolz sind: Bei uns kommen sowohl am Samstag als auch am Sonntag alle Besucher jeden Alters voll auf ihre Kosten."

Los geht es am Samstag ab etwa 19 Uhr. Wie gewohnt wird auf der großen Hauptbühne die sechsköpfige Band "Partyinferno" mit ihren stimmgewaltigen Sängerinnen für ordentlich Stimmung sorgen. Wer es etwas ruhiger mag, der ist im Lounge-Bereich hinter der Fahrzeughalle gut aufgehoben: In gemütlicher Atmosphäre und mit musikalischer Untermalung von den "Zwei Dudes mit Gitarre", können kühle Cocktails im Liegestuhl genossen werden.

Der Sonntag hält als Familientag viele Attraktionen bereit, schon ab 11 Uhr öffnen die Tore für Jung und Alt: Kinderbelustigung, die neue Sprungburg der Stadtwerke Menden, Kinderbrandschutzerziehung und Schauübungen sorgen den ganzen Tag über für ein abwechslungsreiches Programm, zudem haben die Tanz-Mädels der DJK Bösperde um 16.15 Uhr einen Gast-Auftritt und zeigen ihre einstudierte Choreografie. Jörg Jansen von der Feuerwehr Iserlohn präsentiert zudem am Sonntag seine berühmte Playmobil-Feuerwehr in der Fahrzeughalle des Bösperder Gerätehauses. Die Holzener Dorfstraße verwandelt sich wieder in eine interessante Blaulichtmeile mit zahlreichen Spezialfahrzeugen von Feuerwehr, THW und Hilfsorganisationen. Besonderes Highlight in diesem Jahr ist der Spezialroboter der Feuerwehr Werl. "Der RTE Robot (Rosenbauer Technical Equipment) ist ein speziell für Feuerwehren und Blaulichtorganisationen entwickelter Roboter", erklärt Brandoberinspektor Patrick Schulte, der die Angebote auf der Blaulichtmeile präsentieren wird. "Das multifunktionale Raupenfahrzeug ist dabei die Antwort auf viele sich abzeichnende Veränderungen und neue Anforderungen im Feuerwehrwesen - und konnte in Werl auch schon bei großen Einsätzen wertvolle Unterstützung bieten."

Für die Jüngeren stehen am Sonntagnachmittag natürlich auch wieder Feuerwehrautos bereit, mit denen Fahrten gemacht werden können. "Das ist meist der erste Kontakt, den Kinder mit der Feuerwehr haben - und für sie oft auch das Spannendste", erläutert Kinderfeuerwehrwart Michael Bals. "Für uns ist das zudem auch eine tolle Möglichkeit, Kinder über die Arbeit der Feuerwehr aufzuklären und Interesse für unsere Arbeit zu wecken."

Mit der Kinderbelustigung, musikalisch begleitet durch den Spielmannszug der Feuerwehr Bösperde, klingt das Fest am Sonntagabend dann langsam aus. "Wir freuen uns auf zwei schöne Tage und viele Besucher, die mit uns ein tolles Wochenende erleben möchten", laden die Bösperder alle Interessierten herzlich ein. Und bitten zugleich um Verständnis: Denn aufgrund des Festes wird die Holzener Dorfstraße in diesem Jahr von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 19 Uhr zwischen der Einmündung Heidestraße und der Grevenhofstraße gesperrt.

