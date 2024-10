Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Waffen und Tabletten bei Kontrolle aufgefunden - Beamte bedroht + Auto beschmiert

Gießen (ots)

Gießen: Waffen und Tabletten bei Kontrolle aufgefunden - Beamte bedroht

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 37-Jährigen zu, nachdem er heute früh im Bereich des Bahnhofsvorplatzes kontrolliert wurde. Beamte der Polizeistation Gießen Süd unterstützten eine Kontrolle der Bundespolizei, nachdem mehrmals Schussgeräusche im Umfeld des Bahnhofs gehört wurden. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 2 Uhr fanden die Einsatzkräfte diverse verschreibungspflichtige Medikamente (insgesamt über 200 Tabletten), die auch in der Drogenszene gehandelt werden. Darüber hinaus führte der 37-Jährige eine Schreckschusswaffe mit Munition mit sich. Eine Erlaubnis dafür konnte er nicht vorweisen. Ein Fallmesser und einen Teleskopschlagstock fanden die Beamten ebenfalls bei seiner Durchsuchung auf. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Dort angekommen drohte er einer Polizeibeamtin, dass er sie angreifen und schlagen werde. Einem Polizisten drohte er mehrfach mit dem Tod. Im Gewahrsam warf er im Rahmen eines Toilettengangs mit einer Klobürste nach Polizeibeamten. Diese wurden weder getroffen noch verletzt. Beim Beenden des Angriffs erlitt der 37-Jährige leichte Verletzungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Staatsangehörige entlassen.

Langgöns: Auto beschmiert

Drei aufgesprühte Hakenkreuze musste die Nutzerin eines Seats an ihrem Fahrzeug feststellen. Der weiße Kleinwagen stand am Fahrbahnrand in der Schillerstraße, ein Unbekannter brachte die Farbe zwischen Mittwoch (30.10.), 19 Uhr und Donnerstag, 7.15 Uhr auf.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

