POL-GI: Gießen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 28.10.2024, 16.52 Uhr)

Gießen (ots) - Gießen: Motorradfahrer rast davon Am Freitag (25.10.) stoppten Beamte der Gießener Kontrollgruppe gegen 15.45 Uhr einen Zweiradfahrer in der Innenstadt. Zuvor war er in einer Gruppe von mehreren Zweiradfahrern anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil er u.a. auf dem Hinterrad fuhr. Der Mann hielt zunächst auf dem Gehweg der Westanlage (Höhe ...

mehr