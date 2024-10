Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Personen flüchten aus Auto + Aufmerksamer Zeuge verhindert Einbruch + "Sicheres Gießen" führt erneut zu Festnahmen + Beleidigung gesprüht

Gießen (ots)

Wettenberg: Personen flüchten aus Auto

Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord wollte heute früh gegen 2 Uhr einen Transporter in Wettenberg kontrollieren. Statt auf die Anhaltezeichen zu reagieren, gab dessen Fahrer Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei raste das Fahrzeug im Bereich des Gewerbegebiets Westpark über die Landesstraße 3093. Der Fahrer fuhr teilweise in den Gegenverkehr, mindestens ein Verkehrsteilnehmer, der bislang namentlich unbekannt ist, wurde dabei gefährdet. Zudem fuhr der Fahrer über eine rote Ampel. Im Verlauf verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß auf der Landstraße in eine Schutzplanke. Aus dem noch rollenden Auto sprangen zwei Personen und flüchteten sofort. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung verlief die Suche nach ihnen erfolglos. Im Inneren des Transporters offenbarte sich den Beamten ein möglicher Grund für das rücksichtslose Fluchtverhalten: Mutmaßlich hatten die Unbekannten kurz zuvor einen Baustellendiebstahl begangen, der Laderaum des Ford Transit war voller Kabel. Wo der Diebstahl geschah, ist bisher unklar. Der Schaden, der durch den Unfall entstand, wird auf 6.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Insassen und Hintergründen laufen.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Identität der flüchtigen Personen machen? Wer kann Hinweise zum Tatort des Diebstahls geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Aufmerksamer Zeuge verhindert Einbruch

Dank einem aufmerksamen Zeugen scheitere ein Einbruch in einen Kiosk in der Dammstraße. Der Zeuge bemerkte gestern gegen 9 Uhr, wie ein Mann versuchte, eine Tür zum Kiosk aufzubrechen. Er sprach den Mann an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den 32-jährigen afghanischen Staatsangehörigen fest. Er musste mit zur Dienststelle und vorerst in einer Gewahrsamszelle der Polizei bleiben. Er soll zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Gießen: "Sicheres Gießen" führt erneut zu Festnahmen

Einen mutmaßlichen Drogendealer und einen Ladendieb nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt fest. Im Rahmen der Aktion "Sicheres Gießen" führten die Einsatzkräfte der Gießener Kontrollgruppe am 26.10. Kontrollen durch. Erneut wurden sie hierbei von der Bereitschaftspolizei des Hessischen Präsidiums Einsatz unterstützt. Im Rahmen der Maßnahme stellten zivile Beamte im Seltersweg am Vormittag einen Ladendieb auf frischer Tat. Sie hatten beobachtet, wie der 20-Jährige hochwertige Kleidung in einer Tasche verschwinden ließ und sich aus einem Bekleidungsgeschäft entfernte. Es folgte die Festnahme. Nach ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht auf einen weiteren, vom 20-Jährigen begangen Ladendiebstahl in einem weiteren Geschäft. Er musste mit zur Dienststelle, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Im weiteren Verlauf stellten Einsatzkräfte einen Mann im Bereich Zu den Mühlen fest, der sich verdächtig verhielt. Verdeckt konnten die Ordnungshüter beobachten, dass er offenbar Drogen verkaufte. Gegen 16.35 Uhr folgte die Kontrolle des Mannes sowie weiterer, umstehender Personen. Bei dem 47-jährigen Verdächtigen fanden die Beamten eine geringe, verkaufsfertig verpackte Menge Marihuana. In seinem unmittelbaren Nahbereich, in einem Blumenbeet, fanden sie drei weitere abgepackte Tüten mit einer geringen Menge Marihuana. Die weiteren Personen wurden ohne relevante Feststellungen im Anschluss an die Kontrolle entlassen. Der 47-Jährige musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der jamaikanische Staatsangehörige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen. Ihn erwartet zudem ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Gießen: Beleidigung gesprüht

Einem Hausbewohner der Schanzenstraße fiel ein Graffiti auf, dass am Samstag (26.10.) zwischen 19.50 Uhr und 21 Uhr aufgebracht wurde. Unter anderem im Bereich des Hauseingangs sprühte ein Unbekannter mit roter Farbe "AfD" und "NPD" in Zusammenhang mit beleidigenden Symbolen auf.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath

Pressesprecher

