POL-GI: Einbrecher festgenommen - U-Haft + Polizistin gebissen + Golf überschlägt sich + Mehrere Autos beschädigt

Gießen: Einbrecher festgenommen - U-Haft

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin nahmen Polizeibeamte am frühen Dienstag (22.10.) einen Einbrecher fest. Gegen 4.30 Uhr hörte eine Anwohnerin der Landmannstraße Glas klirren und stellte ein aufgebrochenes Fenster fest. Sie verständigte die Polizei, Beamte der Polizeistation Gießen Süd nahmen im Rahmen der Fahndung noch im Nahbereich einen Mann fest. Der 39-Jährige hatte sich hinter einem Auto versteckt, was den Einsatzkräften jedoch nicht entgangen war. Zudem war er im Begriff, ein Fahrradschloss aufzubrechen. Weitere Nachforschungen ergaben, dass die Ermittler ihm auch einen Taschendiebstahl am Vortag in einer Bar in der Innenstadt zurechnen. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der dringend Tatverdächtige gestern einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den marokkanischen Staatsangehörigen. Die Beamten lieferten den Festgenommenen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Lollar: Polizistin gebissen

Wegen Streitigkeiten befand sich gestern Abend eine Polizeistreife im Einsatz in der Justus-Kilian-Straße. Im Rahmen des Einsatzes nahmen die Beamten eine alkoholisierte 36-Jährige in Gewahrsam. Die Frau wehrte sich dagegen und biss gegen 19.35 Uhr einer 25-jährigen Polizistin in den Finger. Die Beamtin der Polizeistation Gießen Süd erlitt leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die 36-Jährige musste mit zur Dienststelle. Dort nahm ein Arzt eine Blutentnahme vor, die Frau musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei ausnüchtern. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

L3133/Lollar: Golf überschlägt sich

Verletzungen erlitt eine 30-Jährige, deren VW sich gestern auf der Landesstraße 3133 überschlug. Die Frau fuhr gegen 16.05 Uhr von Langgöns in Richtung Holzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, der Golf überschlug sich und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Rettungsdienst behandelte die Frau, die Landstraße musste etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin alkoholisiert sein könnte. Ein Arzt führte eine Blutentnahme durch, die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein der Frau aus dem Landkreis Gießen sicher.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Allendorf (Lumda): Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Eine Serie von beschädigten Autos beschäftigt aktuell die Ermittler der Grünberger Polizei. Bisher wurden der Polizei vier Fahrzeuge gemeldet, die in der Lindengasse standen und durch einen Unbekannten zerkratzt wurden. Der entstandene Schaden liegt etwa im unteren, vierstelligen Eurobereich, steht aber noch nicht abschließend fest. Die Sachbeschädigungen wurden zu unterschiedlichen Uhrzeiten zwischen 16.10. und 19.10. begangen, der Hintergrund ist unklar.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verursacher der Schäden machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

