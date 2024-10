Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen/Hungen/Pohlheim/Heuchelheim: Polizeihelfer gesucht

Gießen

Aktuell werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für den Freiwilligen Polizeidienst für Gießen, Hungen, Pohlheim und Heuchelheim gesucht.

Der Einsatz des ehrenamtlichen Freiwilligen Polizeidienstes umfasst im Kern das

- Zeigen von Präsenz und Führen von Bürgergesprächen - Beobachten und - Melden von Wahrnehmungen.

Dies soll dazu führen, die objektive und subjektive Sicherheitslage im Bereich der jeweiligen Stadt oder Gemeinde weiter zu verbessern.

Die Polizei kann ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, in den Freiwilligen Polizeidienst aufnehmen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: - mindestens 18 Jahre, höchstens 65 Jahre alt ist, - gesundheitlich in der Lage ist, die übertragenen Aufgaben zu erfüllen, - einen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen kann, - die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht und - nach der Gesamtpersönlichkeit geeignet erscheint, die Aufgaben des Freiwilligen Polizeidienstes zu erfüllen.

Die Polizei kann Interessenten nur aufnehmen, wenn - sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten und - sie nicht zu einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt worden sind.

Die Dauer der Ausbildung beträgt mindestens 50 Stunden. Sie findet nur in der Freizeit der Helferinnen und Helfer statt. Die Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes sind ehrenamtlich tätig und erhalten dafür die im Rahmen des öffentlichen Dienstes übliche Aufwandsentschädigung.

Zur Verstärkung des Teams werden weitere Helferinnen und Helfer gesucht. Das Auswahlverfahren soll noch in diesem Jahr und die Ausbildung noch im Winter stattfinden. Wer Interesse an dieser wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeit hat und im Team der Polizei und des Freiwilligen Polizeidienstes mitarbeiten möchte, richtet seine Bewerbung an die nachfolgende Anschrift der Polizeidirektion in Gießen.

Interessierte können beim zuständigen Ansprechpartner der Polizeidirektion Gießen, Kriminalhauptkommissar Dietmar Greif, per E-Mail an PD-GI.PPMH@polizei.hessen.de, oder telefonisch unter 0641/7006-3063, weitere Informationen erhalten.

Pierre Gath

Pressesprecher

