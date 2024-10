Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: A5/Reiskirchen: Autobahnpolizei stoppt Raser

Gießen (ots)

Ein 47-jähriger Raser wird demnächst für drei Monate ohne seinen Führerschein auskommen müssen. Verantwortlich dafür zeichnet sich eine Zivilstreife der Polizei, mit der der Mann aus dem Landkreis Gießen sicher nicht gerechnet hatte. Die Streife der Autobahnpolizeistation Mittelhessen musste sich nicht sonderlich anstrengen, um zu bemerken, dass sie einen Raser vor sich hatte. Statt der erlaubten 100 km/h fuhr der VW-Fahrer am 16.10.2024 gegen 10:50 Uhr wurde ein auf der Autobahn 480, von Wettenberg in Fahrtrichtung des Reiskirchener Dreiecks, knapp doppelt so schnell. Pech für ihn war allerdings, dass die Zivilstreife dies nicht nur unbemerkt beobachten, sondern auch beweissicher dokumentieren konnte. Das Fahrzeug verfügt über technische Einrichtungen für Geschwindigkeitsmessung, die zudem ein Video der jeweiligen Verstöße aufzeichnet. Nach mehreren Messungen und Abzug der Toleranz wurde die Höchstgeschwindigkeit um 72 km/h überschritten. Der Mann darf sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 700 EUR, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte einstellen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen