POL-GI: Serie von Mülltonnenbränden geklärt - Festnahme + Handy weg + In Tankstelle eingebrochen + Rechte Parole gerufen + Größere Schlägerei + In Grundschule eingestiegen + Unfallflucht

Gießen: Serie von Mülltonnenbränden geklärt - Festnahme

Eine Serie von Mülltonnenbränden konnten Ermittler der Gießener Kriminalpolizei nun klären. Bereits am Morgen des 2.10. kam es zu Bränden in der Schlossgasse, im Burggraben und in der Straße Neuen Bäue/Ecke Weidengasse (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5878206). Am frühen Sonntag (20.10.) brannte erneut eine Mülltonne auf einem Parkplatz im Neuenweg. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Eine aufmerksame Zeugin gab der Polizei einen Hinweis zu einer verdächtigen Person. Sofort eingeleitete Ermittlungen ergaben schließlich einen Tatverdacht gegen eine zunächst unbekannte, männliche Person. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte der Polizeistation Gießen Nord den Verdächtigen in der Innenstadt an und nahmen ihn fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rechnen die Ermittler dem Mann auch die vergangenen Brände vom 2.10. zu. Hinweise auf ein politisches Motiv ergaben sich bislang nicht. Der 30-Jährige musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Staatsangehörige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen mangels vorliegender Haftgründe entlassen.

Gießen: Handy weg - Zeugenhinweise erbeten

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Vorfalls in der Bernhard-Itzel-Straße. Dort war am Donnerstag (17.10.) das Handy eines 30-Jährigen abhandengekommen. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Umstände sind bislang noch unklar, die Ermittler schließen eine Straftat nicht aus. Sie suchen Zeugen: Wer kann Angaben dazu machen, was dem 30-Jährigen mutmaßlich gegen 22.30 Uhr passiert ist? Wer kann Angaben zum Verbleib seines Handys (Samsung S24) machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Buseck: In Tankstelle eingebrochen

Einbrecher schlugen am Sonntag (20.10.) gegen 2.10 Uhr bei einer Tankstelle an der B49/Ganseburg zu. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Mit einem geringen Bargeldbetrag flohen sie. Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den Tätern um mindestens drei maskierte Männer, die nach der Tat mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Reiskirchen flüchteten.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität der Einbrecher und des genutzten Fluchtwagens geben? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: Rechte Parole gerufen

Aus einer Personengruppe in der Oberkleener Turnhalle soll es laut Zeugenmitteilung zu "Heil Hitler"-Rufen gekommen sein. Am Sonntag (20.10.) gegen 3.55 Uhr fand dort (in der Pfingstweide) eine Feierlichkeit satt. Wer die Parolen mutmaßlich rief, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu laufen.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Größere Schlägerei - Zeugensuche

Am Samstagabend (19.10.) informierten Zeugen gegen 20.45 Uhr die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Bahnhofstraße / Gießener Straße. Laut ersten Einschätzungen sollen daran bis zu 60 Personen beteiligt gewesen sein. Einsatzkräfte trafen vor Ort noch etwa 50 Personen mit überwiegend türkischem und bulgarischem Migrationshintergrund an. Diese verweigerten größtenteils die Kooperation mit der Polizei zur Aufklärung des Vorfalls. Es handelte sich nach erster Einschätzung um einen zurückliegenden Streit zwischen den Beteiligten, die Beamten ermitteln derzeit wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem Fahrzeug, einer Bedrohung und einer Körperverletzung. Die genauen Hintergründe sind weiter unklar.

Die Ermittler suchen zur Aufklärung Zeugen: Wer kann Angaben zu den Hintergründen des Streits machen? Wer hat den Vorfall beobachtet?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: In Grundschule eingestiegen

In die Grundschule in der Paul-Schneider-Straße drang ein Unbekannter am frühen Sonntag (20.10.) ein. Ob er etwas mitnahm, ist noch nicht abschließend geklärt. Er flüchtete vor Eintreffen der Polizei unerkannt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen/K188: Unfallflucht

Am Freitag (18.10.) kam es zu einer Unfallflucht auf der Kreisstraße 188. Die Fahrerin eines VWs fuhr von Rodheim kommend in Richtung Rabertshausen. Gegen 6.50 Uhr kam ihr ein Fahrzeug entgegen und touchierte die Fahrerseite ihres Polos. Dabei erlitt die 19-jährige Fahrerin aus dem Wetteraukreis leichte Verletzungen. Der Verursacher, ein weißer Lkw mit weißer Plane, fuhr einfach in Richtung Rodheim davon, ohne sich um den Unfall und die Verletzte zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

