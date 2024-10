Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrecher festgenommen - U-Haft + Golf geklaut + Schlachtabfälle entsorgt + Wohnmobil aufgebrochen + Unfallflucht

Gießen (ots)

Linden: Einbrecher festgenommen - U-Haft

Eine aufmerksame Streife der Wachpolizei bemerkte am Mittwoch (9.10.) gegen 1.50 Uhr verdächtigte Personen in Großen-Linden. Auf Nachschau stellte die Streife fest, dass mehrere Personen gerade in den Telekomshop in der Robert-Bosch-Straße einbrachen. Die Personen flüchteten sofort, mit Verstärkung nahmen die Einsatzkräfte zwei Einbrecher im Rahmen der Fahndung im Nahbereich fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sie eine Scheibe des Ladens zerstört und mehrere Handys im Wert von etwa 14.000 Euro aus der Auslage erbeutet. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass mindestens vier Täter am Werk waren. Die zwei Festgenommenen mussten mit zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurden die beiden am nächsten Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die dringend Tatverdächtigen. Die Beamten lieferten die 20- und 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen daraufhin in eine Justizvollzuganstalt ein.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer kann Angaben zur Identität der geflohenen Einbrechern machen? Wer hat den Einbruch mitbekommen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Golf geklaut

Einen VW klauten ein Unbekannter gestern in Lützellinden. Der schwarze Golf stand auf einem Parkplatz in der Straße An der Schule. Der Dieb klaute das Auto mit den amtlichen Kennzeichen GI-RH 195 zwischen 9 Uhr und 15 Uhr. Ob es weggefahren, oder z.B. auf einen Anhänger verladen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Unterstützung: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Golfs und der Kennzeichenschilder machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Buseck: Schlachtabfälle entsorgt - Zeugen gesucht

Mehrere Müllsäcke mit Schlachtabfällen entdeckte ein Zeuge am Sonntag (13.10.). Der Mann wurde gegen 10.30 Uhr auf die insgesamt zehn Säcke aufmerksam, die in der Verlängerung des Beuerner Wegs, in der zu Großen-Buseck gehörenden Feldgemarkung parallel der Landesstraße 3126, lagen. Auf Nachschau handelte es sich um Schlachtreste von Schafen. Einer weiteren Zeugin fiel an der Stelle am 11.10. gegen 22 Uhr ein Fahrzeug mit Anhänger auf, das dort anhielt. Es soll sich um einen VW älteren Baujahres gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben dazu machen, durch wen die Schlachtabfälle dort abgelegt wurden? Wer kann Hinweise zum VW mit Anhänger machen, der zuvor an der Stelle auffiel?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: Wohnmobil aufgebrochen

Auf dem Hof eines Autohauses im Sandweg brach ein Unbekannter in ein Wohnmobil ein. Der Unbekannte brach zwischen Donnerstag (10.10.), 12 Uhr und Sonntag, 10 Uhr eine Dachluke des Fahrzeugs auf. Dazu stieg er auf das Dach des Mobils. Ohne Beute floh er anschließend unbemerkt.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Wettenberg: Unfallflucht in Launsbach

Einen Opel beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Obergasse. Der Corsa parkte in Höhe der Hausnummer 4. Zwischen gestern, 8 Uhr und heute, 8.30 Uhr beschädigte der Unfallverursacher die Fahrerseite des Corsas. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Den Unfallfluchtermittlern liegen Erkenntnisse vor, dass es sich beim Verursacher vermutlich um ein größeres Fahrzeug, eventuell ein Baustellenfahrzeug, handelt.

Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

