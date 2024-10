Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeibeamte mit Messer bedroht + Dieb auf frischer Tat gestellt + Verletzte nach Unfall + Einbrüche in Gaststätten

Gießen (ots)

Gießen: Polizeibeamte mit Messer bedroht

Ein Autofahrer hielt am frühen Samstag (12.10.) neben einem Auto an der Kreuzung Bismarckstraße / Ludwigstraße an. Gegen 4 Uhr zeigte er dessen beiden Insassen plötzlich und ohne erkennbaren Grund ein Springmesser und bedrohte sie verbal aus seinem Fahrzeug heraus. Was der 25-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte war, dass er soeben eine Zivilstreife der Gießener Kriminalpolizei bedroht hatte. Die Beamten ließen den Mann zunächst gewähren, forderten Unterstützung an und stoppten den Kriminellen kurz darauf. Es folgte seine Festnahme. Es wurde niemand verletzt. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten neben einem Springmesser noch einen Baseballschläger sowie einen Schlagring sicher. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Sie leiteten ein Strafverfahren ein, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Staatsangehörige entlassen. Der Grund für sein Verhalten ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Gießen: Dieb auf frischer Tat gestellt

Beamte der Gießener Kontrollgruppe befanden sich am Freitagabend (11.10.) zivil im Einsatz in der Innenstadt. Ihnen fiel gegen 18.05 Uhr eine verdächtige Person im Bereich des Kirchenplatzes/Marktplatzes auf, die sie kurz beobachteten. Dass ihr Instinkt richtig war, manifestierte sich darin, dass der Mann nun vor den Augen der Polizisten versuchte, ein Auto aufzubrechen. Der Dieb nutzte eine etwas offenstehende Seitenscheibe des VWs und versuchte, diese aufzudrücken und den Passat so öffnen zu können. Die Beamten hatten nun genug gesehen, gaben sich zu erkennen und nahmen den Mann auf frischer Tat fest. Der 39-Jährige musste mit zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen entdeckten die Polizisten noch eine erlaubte Menge Cannabis sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Die Tabletten stellten die Beamten sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den marokkanischen Staatsangehörigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Reiskirchen/B49: Verletzte nach Unfall

Vier Personen wurden bei einem Unfall auf der Bundesstraße 49 am Freitagabend (11.10.) verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine Golf-Fahrerin gegen 19.10 Uhr von Gießen in Richtung Reiskirchen. In Höhe der Autobahnauffahrt zur A 5 bog sie nach links in Richtung Kassel ab. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden BMM zusammen. Die Fahrerin des Golfs wurde leicht verletzt, drei der insgesamt fünf Insassen des BMWs erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Gießen: Einbrüche in Gaststätten

Zwei Gaststätten suchten Einbrecher über das Wochenende heim. In ein Restaurant in der Neue Bäue 23 stieg ein Unbekannter am Samstag (12.10.) ein. Zwischen 1.20 Uhr und 6 Uhr schlug er eine Scheibe einer Tür ein und gelangte so in die Gaststätte. Mit etwas Wechselgeld floh er unbemerkt. In der Eichgärtenallee 16 zerstörte ein Einbrecher ebenfalls eine Glasscheibe. Ob er ins Innere des Restaurants gelangte und etwas mitnahm, ist noch unklar. Der Kriminelle schlug am Sonntag (13.10.) zwischen Mitternacht und 10.46 Uhr zu.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath

Pressesprecher

