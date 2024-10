Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Parkbank beschädigt + Autoscheibe eingeschlagen + Tuner-Kontrollen

Gießen (ots)

Pohlheim: Parkbank beschädigt

In Watzenborn-Steinberg beschädigte ein Jugendlicher gestern eine Parkbank. Er zündete gegen 17.15 Uhr Böller an der Bank in der Straße Am Schwimmbad, nahe des Fußballplatzes. Die Bank wurde dabei beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie der Jugendliche mit einem Fahrrad wegfuhr.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Autoscheibe eingeschlagen

In der Richard-Wagner-Straße schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines Peugeots ein. Aus dem Auto wurde nichts gestohlen. Der Vorfall in Watzenborn-Steinberg ereignete sich zwischen Mittwoch (9.10.), 17.30 Uhr und Donnerstag, 7.45 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Tuner-Kontrollen

Am Dienstag (8.10.) führten Beamte der AG Tuner/Poser gemeinsam mit Kollegen des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen eine stationäre Verkehrskontrolle in Klein-Linden durch. Besonderen Fokus legten die Fachmänner und -frauen dabei auf getunte Fahrzeuge. An der Kontrollstelle in der Frankfurter Straße/Ecke Lahnstraße stoppten sie zwischen Nachmittag und den Abendstunden insgesamt 32 Fahrzeuge und überprüften dabei 44 Personen. Neben der Ahndung von Verstößen z.B. gegen die Ladungssicherung, korrekte Sicherung von mitfahrenden Kindern und der Anschnallpflicht stoppten die Kontrollierenden auch vier Fahrzeuge, die nicht sachgemäße Veränderungen aufwiesen. Bei allen der vier Fahrzeuge stellten sie auf Nachschau nicht eingetragene Rad-Reifenkombinationen i.V.m. Fahrwerksänderungen fest. Das Ergebnis war jeweils ein Erlöschen der Betriebserlaubnis. Nicht ordnungsgemäß durchgeführtes Tuning kann sich auf die Verkehrssicherheit auswirken und kann für die Fahrer selbst, ebenso wie andere Verkehrsteilnehmer, zur Gefahr werden. Neben entsprechenden Bußgeldern müssen die Fahrer der betroffenen Autos nun den ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Zustand der Fahrzeuge wiederherstellen und diesen nachweisen. Dies kann nicht unerhebliche Kosten nach sich ziehen. Weitere Kontrollen sind bereits geplant.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell