POL-GI: Lieferfahrrad geklaut

Gestern Abend lieferte ein Mann auf einem Fahrrad Essen aus. Im Rahmen einer Lieferung stellte er sein graues Pedelec in Höhe des REWE-Marktes in der Marktstraße kurz ab. Diesen günstigen Moment nutzte ein Unbekannter um 21.04 Uhr aus. Er nahm das Rad und fuhr damit davon. Der Fahrraddieb wurde dabei von der Videoschutzanlage am Marktplatz aufgenommen. Er trug eine helle Jeans, eine beige Daunenjacke mit schwarzen Ärmeln, einen Kapuzenpullover mit grauer Kapuze.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Diebs machen? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrrads der Marke "Prophete", Modell "Dice 4.0" mit Essenstransportbox der Firma "uber eat" geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

