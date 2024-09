Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht: Diebstahl von zwei Autos

Mühlacker (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in Mühlacker gleich zwei schwarze BMW entwendet worden. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt sich um das Modell X3 und das Modell 740d. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Pkws zwischen Montag, 21:00 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr durch bislang Unbekannte im Bereich des Regine-Merkle-Weges entwendet. Der Diebstahlschaden wird mit rund 75.000 Euro beziffert. Zeugen zur Tat oder Personen, die zur Tatzeit auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Nähe des Regine-Merkle-Weges wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Banu Kalay, Pressestelle

