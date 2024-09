POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Einbruch in Einfamilienhaus

Horb am Neckar (ots) - Unbekannte Täterschaft ist am Samstag in ein Einfamilienhaus in Horb eingedrungen und hat Wertsachen im vierstelligen Bereich an sich genommen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22:40 Uhr über ein Fenster in das Innere des in der Untere Au gelegenen Hauses. Die Täter durchsuchten die Räume des ...

