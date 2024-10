Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Baugerüste geklaut + Schulfenster beschädigt + Auseinandersetzung - Zeugen gesucht + Katzen verletzt + Kontrollen auf der Messe

Buseck: Baugerüste geklaut

Zahlreiche Gerüstteile klauten Unbekannte am Wochenende in Oppenrod. Zwischen Samstag (5.10.), 15 Uhr und Montagvormittag montierten die Unbekannten das Baugerüst an einem Haus im Neubaugebiet in der Christa-Ludwig-Straße ab. An einem weiteren Haus in derselben Straße schlugen sie ebenfalls zu und ließen etwa 150 qm Baugerüst mitgehen. Zum Abtransport müssen sie ein oder mehrere Fahrzeuge genutzt haben. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind im Neubaugebiet am Wochenende Personen am Gerüst oder Fahrzeuge auffallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Buseck: Schulfenster beschädigt

An der Großen-Busecker Goetheschule beschädigten Unbekannte ein Fenster. Sie zerstörten das Glas einer Scheibe der Schulküche in der Wilhelmstraße und flüchteten anschließend unbemerkt. Die Sachbeschädigung geschah am Sonntag (6.10.) zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen an der Schule aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

In der Walltorstraße kam es derzeitigen Erkenntnissen zufolge am frühen Sonntag (6.10.) zu einer Auseinandersetzung, deren Hintergründe bislang unklar sind. Gegen 5.20 Uhr erlitt ein 41-jähriger Mann leichte Gesichtsverletzungen, die seinen Angaben zufolge durch Schläge aus einer Personengruppe in Höhe der Hausnummer 2 verursacht wurden. Zudem vermisst der Mann sein Handy, ein I-Phone 15. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Auseinandersetzungen von Passanten beobachtet wurde.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Hintergründen geben? Wer kann Angaben zum Verbleib des i-Phones machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Katzen verletzt

Tierhalter informierten die Polizei Ende September darüber, dass in Villingen zwei Katzen verletzt wurden. In einem Fall schloss ein Tierarzt nach Untersuchung einer Katze aus, dass ein Unfall oder ein Kampf unter Tieren Ursache der Verletzungen gewesen sein könnte. Eine Katze erlitt Verletzungen am Schwanz und im Bauchbereich, die andere humpelt stark. Eine der Katzen wurde am 14.9. verletzt, die andere vermutlich irgendwann zwischen 14.9. und 21.9. Darüber hinaus wird eine weitere Katze vermisst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch, ob die Fälle zusammenhängen könnten. Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer kann etwas zu der Entstehung der Verletzungen sagen? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind weitere Katzen verletzt worden?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Kontrollen auf der Messe

Anlässlich der Gießener Herbstmesse führten zivile Beamte des Gießener Kommissariats 33 am Mittwoch (2.10.) zwischen 10 Uhr und 20 Uhr auf dem Messegelände in der Ringallee und der näheren Umgebung Personenkontrollen durch, unter anderem mit Fokus auf den Jugendschutz. Die Ermittler kontrollierten insgesamt knapp 30 Personen. Im Rahmen der Aktion nahmen sie einen 31-jährigen Mann fest, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls vorlag. Darüber hinaus stoppten sie auf dem Messegelände einen 14-Jährigen, der neben einem Klappmesser auch einen Schlagring mitführe. Es folgte neben einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz die Sicherstellung der Gegenstände. Zudem war für ihn "die Messe gelesen", der 14-Jährige erhielt einen Platzverweis für das Messegelände.

Im Umfeld stellten die Beamten einen 17-Jährigen fest, der im Besitz von 29 Gramm Haschisch war. Die Drogen stellten sie sicher, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

