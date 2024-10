Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Linden: Präventionsveranstaltung "Vorsicht Kartentricks"

Gießen (ots)

Lisa Romfeld, Schutzfrau vor Ort (für die Gemeinden Linden und Langgöns) läd, zusammen mit ihrem Kollegen Jürgen Albach (Schutzmann vor Ort für Pohlheim), interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Präventionsveranstaltung in Linden ein.

Als Referentin klärt die kriminalpolizeiliche Beraterin für den Landkreis Gießen, Claudia Zanke, über Gefahren auf, die das bargeldlose Bezahlen mit Kreditkarte, Girokarte oder per Lastschrift, sowie den elektronischen Zahlungsverkehr und die Nutzung von Zahlungskarten im Internet betreffen.

Sie gibt Tipps, wie man sich gegen Missbrauch von Zahlungskarten schützen kann und erläutert, was man bei einem Verlust tun sollte. Darüber hinaus steht sie für Fragen rund um das Thema zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet am 22.10.2024, um 19 Uhr in den Lindener Ratsstuben, Konrad-Adenauer-Straße 26 in 35440 Linden, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell