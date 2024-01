POL-K: 240104-3-K Mit Messer bedroht und ausgeraubt - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Am Mittwochnachmittag (3. Januar) ist ein mutmaßlicher Dealer (17) gegen 18 Uhr am Ebertplatz vor einer Polizeikontrolle in einen Straßenbahntunnel geflohen. Eine aus Richtung Dom kommende Stadtbahnfahrerin musste eine Notbremsung einleiten. Ein Team des uniformierten Einsatztrupps stieg ins ...

mehr