POL-GI: Reiskirchen/Fernwald: Geflüchtet und überschlagen

Einer Zivilstreife der Grünberger Polizei fiel heute gegen 8.45 Uhr ein Renault auf, der von Reiskirchen in Richtung Burkhardsfelden fuhr. Aufgrund der unsicheren Fahrweise beschlossen die Beamten, das Auto anzuhalten. Als sie dazu das Blaulicht auf das Zivilfahrzeug setzten und Anhaltesignale gaben, erhöhte der Fahrer sofort die Geschwindigkeit und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Streife fuhr dem Flüchtigen hinterher und forderte Verstärkung an. Der Mann fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über Burkhardsfelden nach Oppenrod. Dort kollidierte er mit einer Hecke, flüchtete aber weiter in Richtung Albach. In einer Kurve der Kreisstraße 155 (kurz vor Albach) verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Renault blieb schließlich auf einem Acker liegen.

Die Beamten nahmen den 19-jährigen Fahrer fest. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, nach derzeitigen Erkenntnissen wurde er leicht verletzt. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Fahrer ein und beschlagnahmten dessen Führerschein.

Ob sein mutmaßlicher Drogenkonsum Grund für die Flucht war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

