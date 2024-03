Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb trickst Fahrerin aus und stiehlt ihr Auto

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag stahl ein Unbekannter in der Barbarossastraße einen VW T-Roc. Unter einem Vorwand lockte der Mann die Autofahrerin aus ihrem Wagen, dann setzte er sich hinters Steuer brauste davon.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen trat der Täter gegen 15:30 Uhr an die 52-Jährige heran, als sie in ihrem Pkw saß und in einer Parklücke wartete. Mit einem Trick gelang es dem Dieb, die Autofahrerin dazu zu bewegen, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen. Während die Frau abgelenkt war, setzte sich der Unbekannte auf den Fahrersitz und startete den Wagen. Die 52-Jährige versuchte noch, den Mann am Diebstahl des Pkw zu hindern, was ihr allerdings nicht gelang. Der Täter verletzte sie leicht und flüchtete mit dem VW T-Roc durch die Barbarossastraße in Richtung des Hauptbahnhofs. Zur Tatzeit waren an dem weiß-schwarzen Kompakt-SUV Kaiserslauterer Kennzeichenschilder montiert. Die Polizei fahndet nach dem Wagen und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Wo wurde der VW T-Roc seit Montagnachmittag gesehen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

