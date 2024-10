Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfall mit Bus + Aufkleber mit rechten Parolen + Verletzte nach Schlägerei

Gießen (ots)

Gießen: Unfall mit Bus

Gestern kam es zu einem Unfall zwischen einem VW und einem Reisebus. Der 59-jährige VW-Fahrer aus dem Landkreis Gießen fuhr derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 16 Uhr von der Straße Am Steinkreuz in Richtung Am Eichelbaum. Im Kreuzungsbereich zur Kornblumenstraße kam es zum Unfall mit dem Bus, der aus der Kornblumenstraße in Richtung der Rabenauer Straße fuhr. Sieben Fahrgäste des Busses erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Buseck: Aufkleber mit rechten Parolen

An ihrem Hoftor in Großen-Buseck stellte eine Anwohnerin Aufkleber mit verhetzenden Beleidigungen fest. Die Tat in der Oberpforte bemerkte sie gestern gegen 21.15 Uhr, wann die Aufkleber angebracht wurden, ist bislang unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Verletzte nach Schlägerei

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei gestern gegen 22.05 Uhr über eine Schlägerei in der Wetzsteinstraße. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten fünf Männer auf der Straße in Streit. Dieser eskalierte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch mit Flaschen zugeschlagen worden sein soll. Im Umfeld trafen Einsatzkräfte auf die Beteiligten, die teils schwere Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte vier Personen in Krankenhäuser.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

