Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wardenburg: Diebstähle aus Gartenhaus und Schuppen in Littel

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 03.10.2024 auf den 04.10.2024 kommt es zu zwei Diebstählen in der Gemeinde Wardenburg im Ortsteil Littel. Unbekannte Täter verschaffen sich durch Durchtrennen einer Kette Zutritt zu einem Schuppen auf einem Grundstück in der Garreler Straße. Aus dem Schuppen wird ein Fahrrad, eine Mofa und Werkzeug entwendet. In den frühen Morgenstunden vom 04.10.2024 betreten unbekannte Täter ein unverschlossenes Gartenhaus auf einem Grundstück im Windmühlenweg. Aus dem Schuppen wird ebenfalls Werkzeug entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

