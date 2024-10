Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw fährt in Ahlhorner Garten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Tag der Deutschen Einheit ist ein Fahrzeug in Ahlhorn in einen Garten gefahren und hat Schäden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 16:30 bis 18:30 Uhr war eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf der Schulstraße in Richtung Wildeshauser Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Kleiststraße ist das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abgekommen und hat einen Zaun und ein Hinweisschild überfahren.

Am Fahrzeug müssen auffällige Schäden an der Front entstanden sein. Trotzdem wurde der Wagen zurückgesetzt und die Unfallstelle verlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell