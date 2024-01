POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Karthause; Zeugen gesucht

Koblenz (ots) - Am Samstagnachmittag 20.01.2024 gegen 16.40 Uhr wurden in Koblenz "In der Goldgrube" durch eine 10-köpfige Gruppe von Jugendlichen Schneebälle und Eisblöcke auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen. Mindestens an einem PKW entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifikation der Tatverdächtigen. Hinweise bitte an die ...

